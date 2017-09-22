В Барнауле задержали банду наркоторговцев.

По данным полиции, в усадьбе одного из мужчин в Первомайском районе нашли помещения для выращивания наркосодержащих растений. По предварительной информации, поставщик марихуаны и был организатором группы. Один из его сообщников фасовал наркотики и передавал их другому, который и занимался сбытом.

Полиция изъяла 134 гр марихуаны, 117 кустов наркосодержащего растения, три автомобиля иностранного производства, около 20 тысяч рублей, приспособления для изготовления и потребления наркотиков.

Против мужчин возбудили уголовное дело.