В Барнауле задержали мужчину, который ловко крал деньги прямо на глазах продавцов ТРЦ.

Схема работы мужчины была такова: он просил кассиров крупных ТЦ разменять пятитысячные купюры на тысячные. Когда более мелкие купюры находились у него в руках, он пересчитывал деньги, незаметно похищал часть купюр, а после отказывался от размена. Кража обнаруживалась лишь в конце дня, при пересчете кассы.

По такой схеме задержанный похитил в Барнауле из одной торговой точки более 30 000 рублей из второй — около 10 000 рублей.

"Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в торговых центрах, сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Он находился в розыске за совершения аналогичных преступлений в других регионах страны", - отметили в пресс-службе ведомства.

Полицейские задержали ловкого мошенника при попытке выехать за пределы Алтайского края. Сейчас гражданин находится под стражей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).