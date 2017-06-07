В Барнауле задержали мужчину, который ловко крал деньги прямо на глазах продавцов ТРЦ.

В Барнауле задержали мужчину, который находился в межрегиональном розыске. По информации МВД России по Алтайскому краю, гражданин с помощью ловкости рук крал деньги в ТРЦ.
Схема работы мужчины была такова: он просил кассиров крупных ТЦ разменять пятитысячные купюры на тысячные. Когда более мелкие купюры находились у него в руках, он пересчитывал деньги, незаметно похищал часть купюр, а после отказывался от размена. Кража обнаруживалась лишь в конце дня, при пересчете кассы.
По такой схеме задержанный похитил в Барнауле из одной торговой точки более 30 000 рублей из второй — около 10 000 рублей.
"Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в торговых центрах, сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Он находился в розыске за совершения аналогичных преступлений в других регионах страны", - отметили в пресс-службе ведомства.
Полицейские задержали ловкого мошенника при попытке выехать за пределы Алтайского края. Сейчас гражданин находится под стражей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).
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