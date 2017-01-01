В Барнауле задержали мужчину, который ударил знакомую и отобрал у нее кольцо

Преступление было совершено 2 февраля в одной из квартир на ул. Шукшина. Потерпевшая пришла в гости к своей подруге, где они вместе распивали алкоголь. Девушка похвасталась перед своей знакомой, что накануне молодой человек подарил ей кольцо стоимостью более 20 000 рублей. В это время в комнату зашел брат хозяйки квартиры, который ударил гостью и снял с ее пальца украшение, после чего покинул квартиру.

Полицейские задержали ранее судимого за аналогичные преступления 23-летнего жителя краевой столицы. Мужчина признал свою вину и рассказал, что похищенное кольцо сдал в ломбард.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.