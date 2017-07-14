В Барнауле на Красноармейском загорелась квартира в ЖК "Анастасия"

В Барнауле произошел пожар в ЖК "Анастасия" на пересечении пр. Красноармейский и ул. Папанинцев. Очевидцы насчитали около 7 пожарных расчётов, из них три — с лестницами.
Пожар в ЖК "Анастасия". Фото: Иван Абанькин в vk.com/barneos22.
Пожар в ЖК "Анастасия". Фото: Иван Абанькин в vk.com/barneos22.
Пожар в ЖК "Анастасия". Фото: Иван Абанькин в vk.com/barneos22.
Как altapress.ru сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 11.47. Загорелась квартира на 10 этаже. Площадь пожара составила всего 3 кв.м, огонь успели вовремя потушить. Гидрант тянули по лестным пролетам. На месте работали звенья газодымозащитной службы, дежурил автомобиль скорой помощи. Десятерых человек оперативно эвакуировали.
Предварительная причина произошедшего — короткое замыкание.
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