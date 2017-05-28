В Барнауле закрылись счетные участки на праймериз и начался подсчет голосов

Напомним, принять участие в голосовании могли все жители Барнаула по месту регистрации и при предъявлении паспорта. В этот день в город работало 60 участковых счетных комиссий. В предварительном голосовании партии были зарегистрированы 164 участника.

Для проведения голосования в счетные комиссии города было доставлено более 50 тыс. бюллетеней с фамилиями участников предварительного голосования. В этом году бюллетени снабжены дополнительными средствами защиты – специальными марками, изготовленными "Гознаком" и исключающими возможность подделки и других махинаций с бюллетенями.

Голосование было тайным и рейтинговым – избиратели вправе отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам. Участники, получившие наибольшую поддержку избирателей, будут выдвинуты кандидатами от партии на выборах в сентябре.