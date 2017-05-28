В Барнауле закрылись счетные участки на праймериз и начался подсчет голосов

168
Сегодня, 20:48.
Новости партий

Явка избирателей, принявших участие в предварительном голосовании "Единой России" по выборам в гордуму Барнаула, составила 7,2%.

предварительное голосование "Единая Россия".
предварительное голосование "Единая Россия". Фото: региональное отделение партии "Единая Россия".

Напомним, принять участие в голосовании могли все жители Барнаула по месту регистрации и при предъявлении паспорта. В этот день в город работало 60 участковых счетных комиссий. В предварительном голосовании партии были зарегистрированы 164 участника.

Для проведения голосования в счетные комиссии города было доставлено более 50 тыс. бюллетеней с фамилиями участников предварительного голосования. В этом году бюллетени снабжены дополнительными средствами защиты – специальными марками, изготовленными "Гознаком" и исключающими возможность подделки и других махинаций с бюллетенями.

Голосование было тайным и рейтинговым – избиратели вправе отдать предпочтение как одному, так и нескольким кандидатам. Участники, получившие наибольшую поддержку избирателей, будут выдвинуты кандидатами от партии на выборах в сентябре.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Новости партнеров