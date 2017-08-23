В Барнауле закрывается магазин Max Mara

В связи с закрытием бутика женской одежды товар распродают по высоким скидкам. В магазине рассказали, что магазин проработает до середины сентября, а что будет дальше — неизвестно. О причинах закрытия не сообщается.

Вывески о больших скидках на одежду MaxMara появились еще в начале лета.

Восемь лет назад руководство уже сообщало о закрытии бутика Max Mara из-за кризиса. Однако магазин продолжил работать в городе.

Напомним, в последнее время на пр. Ленина закрылись магазин Adidas, кофейня "Шоколадница", мит-холл Koster, ресторан Il Patio, кафе быстрого питания сети Subway и другие.

Справка

Магазин Max Mara работает в Барнауле с 2006 года. Max Mara — производственный бренд Италии.