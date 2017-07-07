В Барнауле закроется магазин товаров для творчества "Разные вещи"

На странице магазина-студии "ВКонтакте" сообщили, что теперь будут развиваться дальше в других форматах и направлениях. "Студия продолжает свою работу, мы будем по-прежнему творить и бобрить, и встретимся с вами еще не раз. Время покажет, где и когда", — написала руководитель.

Особо заинтересованные в хэнд-мейде люди могут приобрести магазин целиком. "Отдаем только в хорошие и заботливые руки", — отмечено в посте о закрытии.

Ася Маслова сообщила altapress.ru, что отказ от работы в таком формате связан с тем, что ей "захотелось жить отдельной от магазина жизнью".

Ася Маслова,

руководитель магазина-студии "Разные вещи":

Все меняется, я тоже. Это мое детище, часть моей души. Это мое хобби, которое внезапно стало превращаться в успешный бизнес и требовать все больше внимания. И да, это тяжелое решение. Но в жизни у каждого человека есть определенные этапы. Мой этап с магазином завершен. Возможно, возобновлю ярмарки. Пока думаю над этим. Мне интересно творить, создавать, экспериментировать. Люблю масштабные проекты с несколькими авторами, где каждый делает свою работу, а в итоге получается классный продукт.

Вопреки распространенному мнению, причиной закрытия проекта вовсе не является нерентабельность.

Ася Маслова,

руководитель магазина-студии "Разные вещи":

Ася Маслова. Магазин приносит прибыль, нас любят, вложено много сил и средств в развитие этого места, где до нас не было ничего. Я ищу достойного хозяина, который продолжит мое дело, пусть и по-своему. По поводу причин закрытия — я не люблю распространяться о своей жизни, но здесь дело касается бизнеса. Одна из основных причин — переезд в другой город. Если менять жизнь, то кардинально.

Продолжить дело новый хозяин сможет под другим брендом. Однако Ася Маслова отмечает, что если найдет близкого по духу человека, то может подарить ему и название.

Ася Маслова,

руководитель магазина-студии "Разные вещи":

Если найдется человек, который захочет работать под брендом "Разные вещи" и будет близок мне по стилю и видению, почему бы и нет. Барнаульцы уже привыкли к названию. А я себе новое придумаю.

1 сентября магазин "Разные вещи" закроется в том виде, в каком он есть сейчас, или будет продан. Студия хэнд-мейда с одноименным названием останется, если брендом не заинтересуется новый владелец магазина.