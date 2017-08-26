В Барнауле запустили новый автобусный маршрут

26 августа в Барнауле заработал новый автобусный маршрут №26. Он соединит Солнечную поляну, Поток и Гоньбу. Об этом сообщает администрация города.
Конфигурация нового маршрута выглядит следующим образом: п.Гоньба (ул.Октября) – Гоньбинский тракт – пр-кт Космонавтов – ул.40 лет Октября – ул.Петра Сухова – ул.Малахова – ул.Юрина – ул.Солнечная Поляна.
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