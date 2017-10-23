В Барнауле затопило улицу из-за порыва водопровода

В Барнауле произошла коммунальная авария на пересечении улиц Кавалерийская и Юрина. Очевидцы в Barnaul 22 сообщают, что порыв находится с противоположной стороны от остановки "Шукшина".
Происшествие случилось в обед. Жильцы двух барнаульских пятиэтажек остались без холодной воды. Место повреждения локализовали, выход воды прекратили. Специалисты уже приступили к устранению повреждения. Водоснабжение ограничили в двух пятиэтажных домах.
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