В Барнауле заведующая детсадом получала зарплату фиктивных работников

В Барнауле заведующую одного из муниципальных детских садов обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. По версии обвинения, заведующая получала зарплату фиктивных работников.
Как сообщили в региональном Следкоме, с мая по декабрь 2016 года, женщина, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила в детский сад двух своих знакомых, которые не собирались исполнять свои обязанности. Несколько месяцев подряд обвиняемая забирала себе и тратила на свои личные нужды начисленную зарплату фиктивных работников. "Кроме того, в процессе трудоустройства знакомых лиц, заведующая заключала с ними фиктивные договоры об оказании услуг, работы по которым не производились, а оплату по ним обращалась в ее пользу", - отметили в ведомстве.
В результате обвиняемая похитила более 112 тысяч рублей, принадлежащих Комитету по образованию Барнаула.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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