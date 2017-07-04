В Барнауле заведующая детсадом получала зарплату фиктивных работников

Как сообщили в региональном Следкоме, с мая по декабрь 2016 года, женщина, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроила в детский сад двух своих знакомых, которые не собирались исполнять свои обязанности. Несколько месяцев подряд обвиняемая забирала себе и тратила на свои личные нужды начисленную зарплату фиктивных работников. "Кроме того, в процессе трудоустройства знакомых лиц, заведующая заключала с ними фиктивные договоры об оказании услуг, работы по которым не производились, а оплату по ним обращалась в ее пользу", - отметили в ведомстве.

В результате обвиняемая похитила более 112 тысяч рублей, принадлежащих Комитету по образованию Барнаула.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.