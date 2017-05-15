В Барнауле женщина из ревности украла у знакомой игровую приставку

Сотрудники полиции Барнаула задержали 34-летнюю местную жительницу, которую подозревают в краже. Дама из ревности обокрала собутыльницу.
Как сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю, ночью в одном из домов на пр. Космонавтов подозреваемая пила спиртное в компании своих знакомых в квартире потерпевшей. В ходе застолья между двумя женщинами произошел конфликт на почве ревности. Злоумышленница решила отомстить своей "конкурентке" и тайно похитила принадлежащую ей игровую приставку. Сумма причиненного ущерба составила 10 тысяч рублей.
Вскоре подозреваемую задержали, а похищенное имущество изъяли. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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