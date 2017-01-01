В Барнауле женщина не хотела отдавать машину эвакуатору и побила полицейского

Сотрудники ГИБДД остановили мужа женщины, который сел пьяным за руль. Один из сотрудников повез водителя на медосвидетельствование, а его супруга осталась в машине ждать эвакуатора. От выпитого алкоголя ее окончательно разморило в автомобиле, и когда приехал эвакуатор, она стала препятствовать эвакуации. Сотрудник полиции попытался помочь эвакуаторщикам, но в ответ получил побои, от чего у него остались синяки.

Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно и испытательным сроком два года.