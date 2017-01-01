В Барнауле женщина не хотела отдавать машину эвакуатору и побила полицейского

В Барнауле женщина побила полицейского, потому что не хотела отдавать свою машину эвакуатору. Женщина получила условное наказание.
Сотрудники ГИБДД остановили мужа женщины, который сел пьяным за руль. Один из сотрудников повез водителя на медосвидетельствование, а его супруга осталась в машине ждать эвакуатора. От выпитого алкоголя ее окончательно разморило в автомобиле, и когда приехал эвакуатор, она стала препятствовать эвакуации. Сотрудник полиции попытался помочь эвакуаторщикам, но в ответ получил побои, от чего у него остались синяки.
Суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно и испытательным сроком два года.
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