В Барнауле женщина не смогла достать игрушку из автомата, расстроилась и укусила полицейского

В Барнауле вынесли приговор женщине, применившей насилие к сотруднику полиции. Женщина была недовольна проигрышем в автомате по выуживанию игрушек.
Майским вечером пьяная женщина в автомат "Достань игрушку" в магазине на ул. Г. Исакова. Разозлившись после проигрыша, осужденная свалила автомат на пол. Работники магазина вызвали сотрудников полиции. Женщину пригласили проследовать в отдел полиции, однако она отказалась и начала толкать полицейских, а после укусила одного из них за предплечье.
За применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей женщине назначили наказание в виде года лишения свободы условно.
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