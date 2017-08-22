В Барнауле женщина не смогла достать игрушку из автомата, расстроилась и укусила полицейского

Майским вечером пьяная женщина в автомат "Достань игрушку" в магазине на ул. Г. Исакова. Разозлившись после проигрыша, осужденная свалила автомат на пол. Работники магазина вызвали сотрудников полиции. Женщину пригласили проследовать в отдел полиции, однако она отказалась и начала толкать полицейских, а после укусила одного из них за предплечье.

За применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей женщине назначили наказание в виде года лишения свободы условно.