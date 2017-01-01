В Барнауле женщина обматерила полицейского после того, как её выгнали из дома

В Барнауле осудили женщину за нецензурную брань в сторону полицейского. Женщина была крайне раздосадована тем, что ее выгнали из дома, и пьяна.
Как altapress.ru сообщила помощник прокурора Ленинского района Барнаула Светлана Крамар, полицейского вызвали на семейный скандал. Прибыв на место происшествия, полицейский обнаружил, что пьяный муж выгоняет свою не менее пьяную жену из дома. В конце концов женщина собрала вещи, а участковый вышел на улицу. Выйдя вслед за ним, горожанка от досады прилюдно обматерила его.
На суде женщина раскаялась и извинилась перед сотрудником полиции. Суд назначил ей наказание в виде 5 000 рублей штрафа.
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