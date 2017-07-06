В Барнауле женщина три раза воровала в магазине молочный шоколад

Сотрудники полиции задержали женщину, которая в трех магазинах одной торговой сети трижды пыталась совершить мелкое хищение. Против женщины возбудили уголовное дело, несмотря на то, что общая сумма хищений не превысила 900 рублей.
Женщину обвиняют в покушении на мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию. Будучи уже наказанной административно за мелкие кражи, заходила в разные магазины одной торговой сети и пыталась похитить товар. Примечательно, что всегда в набор продуктов входил молочный шоколад.
Горожанку в очередной раз застигли на месте преступления и вызвали полицию.
Справка
Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное часть 2 статьи 7.27 КоАП РФ, наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
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