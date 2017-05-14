В Барнауле женщина ударила свекровь тяжёлым блюдом по голове

В Барнауле осудили женщину за умышленное причинение вреда здоровью. Женщина ударила свекровь тяжелым блюдом по голове. Пострадавшая получила сотрясение мозга.
Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, дамы отдыхали вместе в кафе на одном из семейных праздников. У них были довольно напряженные отношения. По словам осужденной, свекровь все время задирала ее. В очередной раз мать мужа якобы сказала ей в грубой форме, что она не подходит ее сыну. Женщина не выдержала, схватила большое блюдо с горячим со стола и ударила свекровь по голове. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга и гематомы.
В ходе следствия факт оскорбления не нашел подтверждения — свекровь отрицала, что грубо выражалась в сторону невестки, и другие присутствующие ничего не слышали. Суд, приняв во внимания все обстоятельства, назначил обвиняемой наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. Ей запрещено покидать пределы Барнаула, менять место жительства и положено отмечаться в установленные сроки в отделе полиции.
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