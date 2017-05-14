В Барнауле женщина ударила свекровь тяжёлым блюдом по голове

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, дамы отдыхали вместе в кафе на одном из семейных праздников. У них были довольно напряженные отношения. По словам осужденной, свекровь все время задирала ее. В очередной раз мать мужа якобы сказала ей в грубой форме, что она не подходит ее сыну. Женщина не выдержала, схватила большое блюдо с горячим со стола и ударила свекровь по голове. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга и гематомы.

В ходе следствия факт оскорбления не нашел подтверждения — свекровь отрицала, что грубо выражалась в сторону невестки, и другие присутствующие ничего не слышали. Суд, приняв во внимания все обстоятельства, назначил обвиняемой наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. Ей запрещено покидать пределы Барнаула, менять место жительства и положено отмечаться в установленные сроки в отделе полиции.