В Барнауле женщина ударила свекровь тяжёлым блюдом по голове

427
Сегодня, 19:23.
Происшествия

В Барнауле осудили женщину за умышленное причинение вреда здоровью. Женщина ударила свекровь тяжелым блюдом по голове. Пострадавшая получила сотрясение мозга.

Свинина, запеченная с картофелем.
Свинина, запеченная с картофелем. Фото: Владимир Лазебный.

Как altapress.ru сообщила старший помощник прокурора Ленинского района Юлия Чиндяскина, дамы отдыхали вместе в кафе на одном из семейных праздников. У них были довольно напряженные отношения. По словам осужденной, свекровь все время задирала ее. В очередной раз мать мужа якобы сказала ей в грубой форме, что она не подходит ее сыну. Женщина не выдержала, схватила большое блюдо с горячим со стола и ударила свекровь по голове. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга и гематомы.

В ходе следствия факт оскорбления не нашел подтверждения — свекровь отрицала, что грубо выражалась в сторону невестки, и другие присутствующие ничего не слышали. Суд, приняв во внимания все обстоятельства, назначил обвиняемой наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы. Ей запрещено покидать пределы Барнаула, менять место жительства и положено отмечаться в установленные сроки в отделе полиции.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров