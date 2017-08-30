В Барнауле теща выселила зятя через суд

В Барнауле вынесли решение по гражданскому делу о выселении мужчины из квартиры. До этого горожанин выжил тещу из ее жилье.
Как сообщает краевая прокуратура, мужчина поселился в квартире своей супруги и ее матери без регистрации по месту жительства. Теща не соглашалась, чтобы зять жил у нее в доме, однако он вселился самовольно.
В суде выяснилось, что после вселения мужчина стал устраивать скандалы, угрожал матери супруги, вел себя по отношению к ней грубо и агрессивно. В результате женщина съехала из собственного жилья, сняла себе квартиру и обратилась в суд.
Зятя не устроил вердикт районного суда, и он обратился с жалобой в краевой. Вышестоящая инстанция оставила решение без изменения. Оно вступило в законную силу. Исполнение требования находится на контроле в прокуратуре района.
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