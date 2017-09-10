В Барнауле жёстко столкнулись две иномарки и автобус

ДТП на Аванесова. Фото: Алина Ксенченко в vk.com/barneos22. ДТП на Аванесова. Фото: Алексей Спесивцев в vk.com/barneos22. ДТП на Аванесова. Фото: Светлана Зимирева в vk.com/barneos22. ДТП на Аванесова. Фото: Алина Ксенченко в vk.com/barneos22. ДТП на Аванесова. Фото: Мария Стрыгина для altapress.ru. ДТП на Аванесова. Фото: Мария Стрыгина для altapress.ru.

Как сообщили "АП" в ГИБДД Барнаула, 21-летний водитель Toyota Carina ехал по Аванесова со стороны Змеиногорского тракта. Он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ГАЗ под управлением 39-летнего мужчины и Toyota Camry под управлением 26-летнего парня.

Автомобили получили серьезные повреждения. В аварии пострадал водитель автомобиля Toyota Carina и его 23-летний пассажир. Травмы получила и 26-летняя пассажирка Toyota Camry. Они госпитализированы. По факту ДТП ведется проверка.