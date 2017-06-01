В барнаульских садоводствах хулиганы портили дачное имущество пенсионеров

Прокуратура Индустриального района Барнаула нашла нарушения при рассмотрении обращений жителей двух садоводств по фактам повреждения и уничтожения их имущества. Пенсионерам незаконно отказали в возбуждении дела.
По данным ведомства, на территории двух садоводств в Индустриальном районе действовала группа лиц, которые незаконно проникали в дома и приводили в негодность все находящееся в них имущество. Жертвами злоумышленников в основном становились пенсионеры. Ущерб в каждом случае составил от 8000 до 15 000 рублей.
Прокуратура отменила три незаконных решения от отказе в возбуждении дел и возбдила уголовные дела по признакам умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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