В барнаульских садоводствах хулиганы портили дачное имущество пенсионеров

По данным ведомства, на территории двух садоводств в Индустриальном районе действовала группа лиц, которые незаконно проникали в дома и приводили в негодность все находящееся в них имущество. Жертвами злоумышленников в основном становились пенсионеры. Ущерб в каждом случае составил от 8000 до 15 000 рублей.

Прокуратура отменила три незаконных решения от отказе в возбуждении дел и возбдила уголовные дела по признакам умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.