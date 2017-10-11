В Барнаульский зоопарк привезли полярного песца и ламу

По случаю приезда новых обитателей заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев снял видео для Instagram.

Публикация от Александр Чеботарёв (@achebotariov) Окт 10 2017 в 8:57 PDT

Как altapress.ru рассказал директор зоопарка Сергей Писарев, лама — уже взрослый самец, ему пять лет. Животное назвали Принцем. Песец — это самочка по имени Белочка. Настоящего полярного песца в барнаульский зоопарк хотели привезти давно — до этого момента там были только черные, выведенные в искусственных условиях.

Публикация от Александр Чеботарёв (@achebotariov) Окт 10 2017 в 8:43 PDT

В перспективе, когда животные освоятся в Барнауле, им подыщут парочки.

Сергей Писарев,

директор зоопарка: