В Барнаульский зоопарк привезли полярного песца и ламу

Сегодня, 12:30.
Жизнь

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появились два новых обитателя — полярный песец и лама. Их привезли 10 октября из дружественного зоопарка Северска.

Замдиректора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев и песец.
Замдиректора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев и песец. Фото: instagram.com/achebotariov.

По случаю приезда новых обитателей заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев снял видео для Instagram.

Как altapress.ru рассказал директор зоопарка Сергей Писарев, лама — уже взрослый самец, ему пять лет. Животное назвали Принцем. Песец — это самочка по имени Белочка. Настоящего полярного песца в барнаульский зоопарк хотели привезти давно — до этого момента там были только черные, выведенные в искусственных условиях.

В перспективе, когда животные освоятся в Барнауле, им подыщут парочки.

Сергей Писарев,
директор зоопарка:

Перед каждым зоопарком стоит задача восполнения видового многообразия на планете. Поэтому мы, конечно, стараемся создавать пары.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров