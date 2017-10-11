В Барнаульский зоопарк привезли полярного песца и ламу

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" появились два новых обитателя — полярный песец и лама. Их привезли 10 октября из дружественного зоопарка Северска.
По случаю приезда новых обитателей заместитель директора зоопарка Александр Чеботарев снял видео для Instagram.
Как altapress.ru рассказал директор зоопарка Сергей Писарев, лама — уже взрослый самец, ему пять лет. Животное назвали Принцем. Песец — это самочка по имени Белочка. Настоящего полярного песца в барнаульский зоопарк хотели привезти давно — до этого момента там были только черные, выведенные в искусственных условиях.
В перспективе, когда животные освоятся в Барнауле, им подыщут парочки.
Сергей Писарев,
директор зоопарка:
Перед каждым зоопарком стоит задача восполнения видового многообразия на планете. Поэтому мы, конечно, стараемся создавать пары.
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