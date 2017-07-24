В барнаульском аэропорту приземлились семь самолетов, следующих в Новосибирск и Кемерово

24 июля аэропорты Новосибирска и Кемерова не смогли принять по метеоусловиям лайнеры, шедшие на посадку. В результате семь рейсов были перенаправлены на запасной аэродром барнаульского аэропорта имени Г.С.Титова, сообщили altapress.ru в пресс-службе авиапредприятия "Алтай".
В числе приземлившихся на запасном аэродроме — три международных рейса (Урумчи — Толмачево, Анталья — Толмачево) и Анталья — Кемерово).
Остальные рейсы — внутренние, следовавшие из Москвы (Домодедово) и Пулково (Санкт-Петербург).
В настоящее время все самолеты отправлены к местам назначения.
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