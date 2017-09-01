В барнаульском аэропорту вынужденно приземлились несколько самолетов (обновлено)

В Барнауле пассажиры самолета пробыли час. В 8.32 они вылетели в Омск. По данным онлайн-табло омского аэропорта, сейчас самолет находится в пути.

Утренний туман помешал трем самолетам из Москвы приземлиться в омском аэропорту. Два из низ отправили в Тюмень и Нижневартовск. Из-за этого на неопределенное время задерживаются и обратные рейсы.

Самолеты не смогли также приземлиться в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщает "Интерфакс". Рейсы S7 173 из Москвы, S7 3338 из Санкт-Петербурга, S7 8290 из Оша и S7 864 из Пекина отправлены на запасной аэродром в Барнаул. Причиной изменения маршрута стал туман. По данным онлайн-табло, рейс S7 8290 должен прилететь в Новосибирск в 10.45.

Отправлять задержанные рейсы будут по мере прибытия воздушных судов с запасных аэродромов и улучшения погодных условий.