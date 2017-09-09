В барнаульском аэропорту запускают дневные рейсы в Москву

Рейс поставила авиакомпания "ИрАэро". Самолеты SSJ100 вместимостью 93 пассажира будут вылетать из краевой столицы в 13.00 и прибывать в Москву в 13.30 (мск). Обратный рейс будет запланирован из столицы в 15.00 (мск), в Барнаул самолет прибудет в 22.30.

Вечерний рейс в Москву с приземлением в Домодедово остается в зимнем расписании. Ранее altapress.ru сообщал, что с 17 сентября авиакомпания "Ямал" на воздушных судах Airbus 320 вместимостью 164 пассажира поставила рейсы из Барнаула в столицу. Рейс стоит на 19.00, самолет будет прилетать в Москву в 19.20 (мск). Обратный рейс из столицы стоит в 10.25 (мск), в Барнауле судно будет в 18.00 по местному времени.

В расписании также сохранятся утренние вылеты из Барнаула в Москву, которые стоят в 7.05, 7.30, 8.10 и 9.55.

Ранее altapress.ru писал, что в июле из-за высокого спроса на направление авиакомпания "Уральские авиалинии" поставила дополнительный рейс Барнаул-Москва.