В барнаульском дворе нашли гранату

11 июля, около 9.13, старший врач Станции скорой медицинской помощи Барнаула сообщил в ГОЧС об обнаружении гранаты. Как сообщает управлении, предмет обнаружили во дворе у дома по адресу: пр. Красноармейский, 118.

Специалисты провели оперативно-следственные мероприятия с участием аварийно-спасательных формирований УГОЧС Барнаула, УМВД Барнаула, отрядов противопожарной службы и сотрудников медучреждения. Выяснилось, что граната учебная, и опасности для людей не представляет.