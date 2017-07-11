В барнаульском дворе нашли гранату

11 июля, около 9.13, старший врач Станции скорой медицинской помощи Барнаула сообщил в ГОЧС об обнаружении гранаты. Как сообщает управлении, предмет обнаружили во дворе у дома по адресу: пр. Красноармейский, 118.
Специалисты провели оперативно-следственные мероприятия с участием аварийно-спасательных формирований УГОЧС Барнаула, УМВД Барнаула, отрядов противопожарной службы и сотрудников медучреждения.
Выяснилось, что граната учебная, и опасности для людей не представляет.
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