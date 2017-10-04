В барнаульском лесу около "Трассы здоровья" нашли свиные туши

В барнаульском лесу недалеко от "Трассы здоровья" жители города нашли свиные туши. Об этом сообщили читатели altapress.ru
По словам читателей, свиные туши пролежали в лесу с воскресенья. После звонка корреспондента altapress.ru на место выехали сотрудники краевого управления ветеринарии. Они убрали туши и провели дезинфекцию местности.
Специалисты взяли образцы мяса на анализ. По данному факту проводится проверка.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.