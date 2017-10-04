В барнаульском лесу около "Трассы здоровья" нашли свиные туши

По словам читателей, свиные туши пролежали в лесу с воскресенья. После звонка корреспондента altapress.ru на место выехали сотрудники краевого управления ветеринарии. Они убрали туши и провели дезинфекцию местности.

Специалисты взяли образцы мяса на анализ. По данному факту проводится проверка.