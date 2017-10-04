В барнаульском лесу около "Трассы здоровья" нашли свиные туши

Сегодня, 07:02.
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В барнаульском лесу недалеко от "Трассы здоровья" жители города нашли свиные туши. Об этом сообщили читатели altapress.ru

В барнаульском лесу нашли свиные туши.
В барнаульском лесу нашли свиные туши. Фото: Читатель altapress.ru.

По словам читателей, свиные туши пролежали в лесу с воскресенья. После звонка корреспондента altapress.ru на место выехали сотрудники краевого управления ветеринарии. Они убрали туши и провели дезинфекцию местности.

Специалисты взяли образцы мяса на анализ. По данному факту проводится проверка.

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