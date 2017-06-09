В барнаульском магазине задержали юного воришку, который ранее ограбил женщину

7 июня в одном из магазинов Барнаула на улице Лазурной 16-летний парень украл продукты на 2000 рублей. Юноша сбежал из магазина с полной корзинкой еды. Продавцы сообщили в полицию. Подозреваемого вскоре задержали. Как оказалось, его уже разыскивали по подозрению в совершении еще одного преступления.
По данным полиции, 6 июня около 17.00 на улице Балтийской парень похитил сумку женщины, которая отвлеклась, чтобы сфотографировать своих детей на детской площадке. Сумку с ключами от квартиры и автомобиля, а также с 12000 рублей дама оставила без присмотра на лавочке.
Украв сумку, парень побежал в сторону улицы Взлетной. Полицейские составили ориентировку и приступили к поиску злоумышленника. А на следующий день он попался на магазинной краже.
Как сообщает пресс-служба краевого управления МВД, действия парня квалифицировали как грабеж.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.