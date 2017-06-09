В барнаульском магазине задержали юного воришку, который ранее ограбил женщину

По данным полиции, 6 июня около 17.00 на улице Балтийской парень похитил сумку женщины, которая отвлеклась, чтобы сфотографировать своих детей на детской площадке. Сумку с ключами от квартиры и автомобиля, а также с 12000 рублей дама оставила без присмотра на лавочке.

Украв сумку, парень побежал в сторону улицы Взлетной. Полицейские составили ориентировку и приступили к поиску злоумышленника. А на следующий день он попался на магазинной краже.

Как сообщает пресс-служба краевого управления МВД, действия парня квалифицировали как грабеж.