Барнаульский "фронтовик" предложил поставить памятник незадачливым строителям в Нагорном парке

Сергей Войтюк,

руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:

Мы видели, как горожане делали "фотожабы" на трещины в террасе. Возможно, стоит пойти дальше и где-нибудь на непроходной части объекта установить памятник незадачливым строителям? Даже самые негативные моменты можно с юмором обыграть и создать арт-объект, с которым горожане и гости города будут фотографироваться. Не нужно бояться иронизировать над собой, и хорошие примеры этого есть даже на федеральном уровне: вспомните реакцию на нераскрывшееся кольцо на Олимпиаде в Сочи.

В качестве одного из возможных образов памятника Сергей Войтюк предлагает использовать облик из мультфильма "Вовка в тридевятом царстве" с его фразой "И так сойдет!".

Также Сергей Войтюк обратил внимание на ситуацию с буквами "БАРНАУЛ" на склоне парка. Каждую весну студотрядовцам приходится затирать графити и надписи (часто нецензурные), которые оставляют на металлических буквах горожане.

Сергей Войтюк,

руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:

Раз уж сложилась такая ситуация, может отдать тыльную сторону сооружения специалистам по граффити? Пусть они нарисуют что-нибудь эстетичное, креативное. И так мы решим проблему хотя бы на какое-то время.

Войтюк отметил, что обе идеи — рискованные, но как минимум достойные того, чтобы их обсудить.

О первой трещине-разломе стало известно в пятницу 20 октября. Часть асфальта ближе к ограждению отломилась от той, что граничит со склоном. Перепад высот поверхностей асфальта в некоторых местах составлял около 3 см. Позже трещину залили, но 24 октября на террасе Нагорного парка поползла еще одна.