Барнаульский "фронтовик" предложил поставить памятник незадачливым строителям в Нагорном парке

Ситуацию с трещинами на террасах Нагорного парка можно обыграть и установить на объекте памятник "незадачливым строителям". Это может стать одним из объектов притяжения, которых пока так не хватает в парке и на его склонах. Такую идею altapress.ru озвучил Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Сергей Войтюк,
руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:
Мы видели, как горожане делали "фотожабы" на трещины в террасе. Возможно, стоит пойти дальше и где-нибудь на непроходной части объекта установить памятник незадачливым строителям? Даже самые негативные моменты можно с юмором обыграть и создать арт-объект, с которым горожане и гости города будут фотографироваться. Не нужно бояться иронизировать над собой, и хорошие примеры этого есть даже на федеральном уровне: вспомните реакцию на нераскрывшееся кольцо на Олимпиаде в Сочи.
В качестве одного из возможных образов памятника Сергей Войтюк предлагает использовать облик из мультфильма "Вовка в тридевятом царстве" с его фразой "И так сойдет!".
Также Сергей Войтюк обратил внимание на ситуацию с буквами "БАРНАУЛ" на склоне парка. Каждую весну студотрядовцам приходится затирать графити и надписи (часто нецензурные), которые оставляют на металлических буквах горожане.
Сергей Войтюк,
руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:
Раз уж сложилась такая ситуация, может отдать тыльную сторону сооружения специалистам по граффити? Пусть они нарисуют что-нибудь эстетичное, креативное. И так мы решим проблему хотя бы на какое-то время.
Войтюк отметил, что обе идеи — рискованные, но как минимум достойные того, чтобы их обсудить.
О первой трещине-разломе стало известно в пятницу 20 октября. Часть асфальта ближе к ограждению отломилась от той, что граничит со склоном. Перепад высот поверхностей асфальта в некоторых местах составлял около 3 см. Позже трещину залили, но 24 октября на террасе Нагорного парка поползла еще одна.
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