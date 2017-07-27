В барнаульском парке "Юбилейный" нашли свалку шкур животных

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Сегодня, 14:22.
Жизнь

Житель Барнаула обнаружил в парке "Юбилейный" несанкционированную свалку овечьих шкур. Об этом горожанин написал в группе "Barnaul22".

Шкуры животных в парке "Юбилейный".
Шкуры животных в парке "Юбилейный". Фото: Константин Кобяков, Barnaul22.

Автор поста подчеркивает, что шкуры гниют и пахнут.

Жители краевой столицы нередко жалуются на различные свалки на территории этого парка.

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