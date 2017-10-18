В барнаульском порту поймали двух браконьеров с 500 рыбинами

Сотрудники линейного пункта полиции задержали двоих рыбаков в порту Барнаула, которые выловили около 500 единиц различных видов рыбы запрещенными орудиями лова. Нарушителями оказались 52-летний барнаулец и 47-летний житель Первомайского района.
Рыба, выловленная браконьерами. Фото: сибфоут.мвд.рф.
Браконьерские сети. Фото: сибфоут.мвд.рф.
Рыбацкая лодка. Фото: сибфоут.мвд.рф.
Рыбацкие лодки. Фото: сибфоут.мвд.рф.
Рыба, выловленная браконьерами. Фото: сибфоут.мвд.рф.
В ходе досмотра моторной лодки, принадлежащей подозреваемым, полицейские обнаружили и изъяли семь ставных сетей длиной 50 метров, а также сазанов, судаков, окуней, щук, лещей, плотву, карасей. Общий ущерб от вылова рыб превысил 24 тысячи рублей.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело по признакам незаконной добычи водных биологических ресурсов. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
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