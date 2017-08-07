В барнаульском поселке ночью сгорел частный дом

Минувшей ночью в селе Лебяжье на улице Садовая почти полностью сгорел частный дом. Об этом сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на краевое МЧС.
По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 00:30. В ликвидации огня участвовали 30 пожарных и 10 единиц техники. Через 35 минут пожар потушили.
Огонь повредил стены и перекрытия дома, крыша полностью уничтожена. Площадь пожара составила 120 кв. м. Предварительная причина — короткое замыкание, пострадавших нет.
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