В барнаульском поселке ночью сгорел частный дом

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 00:30. В ликвидации огня участвовали 30 пожарных и 10 единиц техники. Через 35 минут пожар потушили.

Огонь повредил стены и перекрытия дома, крыша полностью уничтожена. Площадь пожара составила 120 кв. м. Предварительная причина — короткое замыкание, пострадавших нет.