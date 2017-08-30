В барнаульском поселке сгорел коттедж

30 августа в поселке Северном (Научный городок) произошел пожар в строящемся частном доме, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22.
Пожар в поселке Северном. Барнаул, 30 августа 2017 года. Фото: Иван Бондарев vk.com/barneos22.
Пожар в поселке Северном. Барнаул, 30 августа 2017 года. Фото: Данил Крепких vk.com/barneos22.
Пожар в поселке Северном. Барнаул, 30 августа 2017 года. Фото: Сергей Волков vk.com/barneos22.
Пожар в поселке Северном. Барнаул, 30 августа 2017 года. Фото: Иван Бондарев vk.com/barneos22.
Пожар в поселке Северном. Барнаул, 30 августа 2017 года. Фото: Данил Крепких vk.com/barneos22.
Пожар в поселке Северном. Барнаул, 30 августа 2017 года. Фото: Данил Крепких vk.com/barneos22.
Как рассказали в МЧС, огнем была объята площадь в 150 кв. м. На пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
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