В барнаульском поселке сгорел коттедж

Пожар в поселке Северном. Барнаул, 30 августа 2017 года. Фото: Иван Бондарев vk.com/barneos22. Пожар в поселке Северном. Барнаул, 30 августа 2017 года. Фото: Данил Крепких vk.com/barneos22. Пожар в поселке Северном. Барнаул, 30 августа 2017 года. Фото: Сергей Волков vk.com/barneos22. Пожар в поселке Северном. Барнаул, 30 августа 2017 года. Фото: Иван Бондарев vk.com/barneos22. Пожар в поселке Северном. Барнаул, 30 августа 2017 года. Фото: Данил Крепких vk.com/barneos22. Пожар в поселке Северном. Барнаул, 30 августа 2017 года. Фото: Данил Крепких vk.com/barneos22.

Как рассказали в МЧС, огнем была объята площадь в 150 кв. м. На пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.