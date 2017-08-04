В барнаульском посёлке в день ВДВ пропал мужчина

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Происшествия

2 августа в поселке Бельмесево пропал 28-летний Алексей Крапивин. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт". Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Бельмесево.
Бельмесево. Фото: vk.com/belmesevo22.
Пропавший А. Крапивин.
Пропавший А. Крапивин.

Приметы пропавшего:

  • рост 189 см;
  • худощавое телосложение;
  • тёмные волосы;
  • карие глаза.

Был одет:

  • красная спортивная кофта;
  • чёрная футболка с белой надписью;
  • чёрные джинсы;
  • коричневые сандалии.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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