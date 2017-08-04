В барнаульском посёлке в день ВДВ пропал мужчина

2 августа в поселке Бельмесево пропал 28-летний Алексей Крапивин. Об этом сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт". Пропавший может нуждаться в медицинской помощи.

Пропавший А. Крапивин. Приметы пропавшего: рост 189 см;

худощавое телосложение;

тёмные волосы;

карие глаза. Был одет: красная спортивная кофта;

чёрная футболка с белой надписью;

чёрные джинсы;

коричневые сандалии. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).