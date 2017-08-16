В барнаульском посёлке водитель грузовика уронил деревянный столб на ребёнка

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. При ремонте дороги в Казенной Заимке пострадал 9-летний мальчик.
По данным следствия, днем 15 августа 2017 года, во время ремонта проезжей части 67-летний водитель грузового автомобиля после разгрузки асфальта не опустил кузов и продолжил движение. Поднятая конструкция автомобиля задела провод телефонной связи, из-за чего деревянный столб упал на находящегося рядом мальчика. Ребенок получил травму головы. Сейчас он находится в больнице.
Известно, что работы выполняла бригада ДЭУ Ленинского района МБУ "Автодорстрой".
Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. В рамках расследования предстоит дать оценку действиям водителя автомобиля и должностным лицам, ответственным за безопасное проведение указанных работ. Расследование уголовного дела продолжается.
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