В барнаульском посёлке водитель грузовика уронил деревянный столб на ребёнка

По данным следствия, днем 15 августа 2017 года, во время ремонта проезжей части 67-летний водитель грузового автомобиля после разгрузки асфальта не опустил кузов и продолжил движение. Поднятая конструкция автомобиля задела провод телефонной связи, из-за чего деревянный столб упал на находящегося рядом мальчика. Ребенок получил травму головы. Сейчас он находится в больнице.

Известно, что работы выполняла бригада ДЭУ Ленинского района МБУ "Автодорстрой".

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. В рамках расследования предстоит дать оценку действиям водителя автомобиля и должностным лицам, ответственным за безопасное проведение указанных работ. Расследование уголовного дела продолжается.