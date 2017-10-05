В барнаульском посёлке Южный отремонтировали одну из главных магистралей

Дорожники завершили капитальный ремонт проезжей части дороги на улице Мусоргского в границах улиц Герцена и Полевой. Об этом сообщает мэрия Барнаула.
Капремонт улицы провели в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Общая площадь ремонта составила 18,8 тыс. кв.м.
Всего по федеральной программе летом 2017 года МБУ "Автодорстрой" отремонтировало семь городских автомагистралей. Кроме улицы Мусоргского, ремонт прошел на улицах Чкалова, 50 лет СССР, Гущина, Горно-Алтайская, Покровская, Эмилии Алексеевой.
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