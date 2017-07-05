В барнаульском садоводстве из-за молнии загорелся дом

В барнаульском садоводстве Пригородное загорелся дом. Об этом сообщили подписчики сообщества "Барнаул22". По словам очевидцев, в дом ударила молния. Как пояснили altapress.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Однако не исключается версия, что в дом или рядом с ним ударила молния, из-за чего начался пожар.
Сообщение о пожаре поступило в 13.32. Уже больше полутора часов пожарные тушат огонь. На данный момент возгорание не ликвидировано.
По словам очевидцев, изначально пожарные приехали на место возгорания без воды.
По данным пресс-службы МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила около 100 кв метров. До сих пор пожарные тушат здание.
Пострадавших при пожаре нет.
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