В барнаульском садоводстве из-за молнии загорелся дом

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Сегодня, 15:12.
Происшествия

В барнаульском садоводстве Пригородное загорелся дом. Об этом сообщили подписчики сообщества "Барнаул22". По словам очевидцев, в дом ударила молния. Как пояснили altapress.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Однако не исключается версия, что в дом или рядом с ним ударила молния, из-за чего начался пожар.

Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22.
Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22.
Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22.
Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22.
Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22.
Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22.
Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22.

Сообщение о пожаре поступило в 13.32. Уже больше полутора часов пожарные тушат огонь. На данный момент возгорание не ликвидировано. 

По словам очевидцев, изначально пожарные приехали на место возгорания без воды.

По данным пресс-службы МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила около 100 кв метров. До сих пор пожарные тушат здание. 

Пострадавших при пожаре нет.

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