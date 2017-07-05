В барнаульском садоводстве из-за молнии загорелся дом

Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22. Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22. Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22. Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22. Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22. Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22. Пожар в садоводстве Барнаула. Фото: barneos22.

Сообщение о пожаре поступило в 13.32. Уже больше полутора часов пожарные тушат огонь. На данный момент возгорание не ликвидировано.

По словам очевидцев, изначально пожарные приехали на место возгорания без воды.

По данным пресс-службы МЧС России по Алтайскому краю, площадь пожара составила около 100 кв метров. До сих пор пожарные тушат здание.

Пострадавших при пожаре нет.