В барнаульском штабе Навального назначили нового координатора

После громкого отстранения Артема Косарецкого новым координатором штаба Алексея Навального в Барнауле стал Иван Макарьев. Об этом сообщает информационное агентство "Банкфакс".
В группе барнаульского штаба сказано, что ранее Иван Макарьев занимался проектами в области тяжелого машиностроения, выпуска оборудования и международной логистики. Он рассказал, что давно следит за политической деятельностью Алексея Навального и раньше участвовал в работе штаба.
Иван Макарьев,
координатор штаба Алексея Навального в Барнауле:
Быть координатором сейчас для меня достаточно ответственная задача. Сейчас мы в основном проводим кубы и верифицируем подписи в штабе. В свободное время планируем проводить также показ фильмов и возродить традицию дебатов. Сложности есть, но всё решается, и работа штаба в проходит в нормальном русле.
Altapress.ru писал о том, что ранее ряд барнаульских волонтеров, недовольных работой Косарецкого, выложили в сеть видео с коллективным обращением, где просили снять местного координатора с должности. После этого Артема Косарецкого отстранили от работы.
"Банфакс" сообщает, что 22 сентября с Иваном Макарьевым в барнаульском штабе встретится Леонид Волков, руководитель федерального штаба Навального.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.