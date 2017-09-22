В барнаульском штабе Навального назначили нового координатора

В группе барнаульского штаба сказано, что ранее Иван Макарьев занимался проектами в области тяжелого машиностроения, выпуска оборудования и международной логистики. Он рассказал, что давно следит за политической деятельностью Алексея Навального и раньше участвовал в работе штаба.

Иван Макарьев,

координатор штаба Алексея Навального в Барнауле:

Быть координатором сейчас для меня достаточно ответственная задача. Сейчас мы в основном проводим кубы и верифицируем подписи в штабе. В свободное время планируем проводить также показ фильмов и возродить традицию дебатов. Сложности есть, но всё решается, и работа штаба в проходит в нормальном русле.

Altapress.ru писал о том, что ранее ряд барнаульских волонтеров, недовольных работой Косарецкого, выложили в сеть видео с коллективным обращением, где просили снять местного координатора с должности. После этого Артема Косарецкого отстранили от работы.

"Банфакс" сообщает, что 22 сентября с Иваном Макарьевым в барнаульском штабе встретится Леонид Волков, руководитель федерального штаба Навального.