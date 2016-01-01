В барнаульском ЗАГСе молодожёны прикасались к волшебному посоху Деда Мороза

В последние дни уходящего года в отделе ЗАГС по Центральному району Барнаула проводили торжественные регистрации заключения брака с участием Деда Мороза. Сказочный герой встречал молодых в холле и поздравлял с наступающим Новым годом. В честь новобрачных зажигали огни на новогодней елке, сообщает УЗАГС по Алтайскому краю.
Женихам и невестам предлагали прикоснуться к волшебному посоху Деда Мороза и загадать желания. Волшебством своего посоха дедушка повелевал желаниям сбыться, а семье желал любви, тепла и уюта, и рождения малышей.
Каждой паре Дедушка Мороз вручал ароматный атрибут Нового года — мандарины. Новобрачные и гости свадебных торжеств с удовольствием фотографировались с ним.
Справка
В 2016 году в отделе ЗАГС по Центральному району Барнаула зарегистрировано 850 семейных пар. Предварительная запись на регистрацию заключения брака в 2017 году открывается с 17 января.
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