В барнаульском ЗАГСе молодожёны прикасались к волшебному посоху Деда Мороза

Женихам и невестам предлагали прикоснуться к волшебному посоху Деда Мороза и загадать желания. Волшебством своего посоха дедушка повелевал желаниям сбыться, а семье желал любви, тепла и уюта, и рождения малышей.

Каждой паре Дедушка Мороз вручал ароматный атрибут Нового года — мандарины. Новобрачные и гости свадебных торжеств с удовольствием фотографировались с ним.

Справка

В 2016 году в отделе ЗАГС по Центральному району Барнаула зарегистрировано 850 семейных пар. Предварительная запись на регистрацию заключения брака в 2017 году открывается с 17 января.