В Барнаульском зоопарке умер знаменитый макак Василий

Сегодня, 15:34.
Жизнь

Из Барнаульского зоопарка пришли печальные вести. Умер подопечный телеканала "Катунь 24" — яванский макак Василий.

Макака Василий.
Макака Василий. Фото: Екатерина Скорых.

Животное погибло от болевого шока. Как сообщили сотрудники зоопарка, Вася всегда был был очень нервным, часто сам себя кусал и бросался на людей. В последний раз животное прокусило себе ногу.

Такое поведение, скорее всего, вызвано непростой жизнью макака. Два года он прожил в зоомагазине Барнаула после того, как его заказчик отказался покупать животное. В конце концов после рассказа "Катуни 24" о его непростой судьбе Барнаульский зоопарк приютил Василия.

Вскоре Васе нашли пару — яванскую макаку Масю. Им даже устраивали свадьбу 3 января 2016 года.

В Барнауле состоялась свадьба макак.
В Барнауле состоялась свадьба макак.

Altapress.ru выражает свои искренние соболезнования сотрудникам зоопарка и "супруге" ушедшего в иной мир Василия.

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