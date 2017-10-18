В Барнаульском зоопарке умер знаменитый макак Василий

Животное погибло от болевого шока. Как сообщили сотрудники зоопарка, Вася всегда был был очень нервным, часто сам себя кусал и бросался на людей. В последний раз животное прокусило себе ногу.

Такое поведение, скорее всего, вызвано непростой жизнью макака. Два года он прожил в зоомагазине Барнаула после того, как его заказчик отказался покупать животное. В конце концов после рассказа "Катуни 24" о его непростой судьбе Барнаульский зоопарк приютил Василия.

Вскоре Васе нашли пару — яванскую макаку Масю. Им даже устраивали свадьбу 3 января 2016 года.

Altapress.ru выражает свои искренние соболезнования сотрудникам зоопарка и "супруге" ушедшего в иной мир Василия.