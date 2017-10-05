В барнаульской галерее открывают лекторий по искусству

7 октября в 12.00 в галерее "Нагорная" (ул. Аванесова, 30) состоится первая встреча открытого лектория, посвящённого искусству.
Спикером первой встречи станет Любовь Николаевна Шамина, ведущий искусствовед Алтайского края и Барнаула, член Союза художников России, заслуженный работник культуры России, лауреат премий Демидовского фонда Алтайского края.
На первой встрече Любовь Николаевна расскажет о истории изобразительного искусства Алтайского края.
Стоимость участия во встрече – 200 руб.
7 октября 2017 года в 12.00, галерея "Нагорная", ул. Аванесова, 30
"Инстаграм": @nagornayagallery
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