В барнаульской кофейне откроют выставку современного искусства. Фото: Архив фото Татьяны Есиповой. В барнаульской кофейне откроют выставку современного искусства. Фото: Архив фото Татьяны Есиповой. В барнаульской кофейне откроют выставку современного искусства. Фото: Архив фото Татьяны Есиповой. В барнаульской кофейне откроют выставку современного искусства. Фото: Архив фото Татьяны Есиповой. В барнаульской кофейне откроют выставку современного искусства. Фото: Архив фото Татьяны Есиповой.

Первая выставка откроется уже 23 августа 2017 года в 13.00 на первом этаже ТД "Ультра" (пр-т Ленина, 10) и будет называться "Городской скетчинг".

Как считают организаторы, кофе и искусство неразделимы.

Роман Канбаров,

совладелец сети Renoir Coffee:

"Каждый месяц мы будем размещать работы молодых барнаульских художников в нашей кофейне на первом этаже ТД "Ультра". На одну неделю в августе, сентябре и октябре наша кофейня будет превращаться в арт-пространство, свободное для посещения всеми желающими".

Если вы отличаете Рембранта от Караваджо и уже изрядно поднаторели в изобразительном искусстве или же просто цените прекрасное, то вам обязательно нужно посетить выставку, которая продлится до 31 сентября 2017 года.

Автор работ Татьяна Есипова, художник-иллюстратор, расскажет зрителю о повседневных вещах совершенно особенным языком. Город, деревья, вещи, которые нас окружают, становятся объектами скетча.

Скетч – это быстрый набросок, который позволяет поймать момент и донести настроение, увидеть прекрасное в обыденном.

Посетив выставку вы сможете насладиться не только искусством, но и вкусным кофе. Посещение свободное для всех желающих.