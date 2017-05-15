В "Барнаульской Рублевке" нашли памятник Сталину

Как сообщают "Вести-Алтай", поздней осенью Кузнецов неподалеку от коттеджей обнаружил куски бетона, которая торчали из земли. Тогда мужчина заинтересовался находкой, но откопал ее только в мае.

Андрей Кузнецов,

житель Барнаула:

Я определил, что это галифе, френч… Уже тогда у меня такая мысль: Сталин! Обнаружилось лицо, усы… да, Сталин! Возбуждению моему не было предела!

Кузнецов полагает, что памятник пролежал в земле более полувека.

"Вести-Алтай" напоминают, что в Барнауле было несколько памятников Сталину. Один из них стоял около ДК "Трансмаш": Сталин был частью композиции с Лениным. Еще один гранитный памятник находился у кинотеатра "Родина". Третий — в санатории "Барнаульский". Теперь его можно найти в музее "Мир времени".

Что делать с памятником, Андрей Кузнецов пока не решил. В музее "Мир времени" обещали помочь с реставрацией.