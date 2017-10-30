В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В барнаульской школе обновили библиотеку из "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Ранее из-за нехватки средств удавалось делать лишь косметический ремонт, и то собственными силами. Благодаря помощи "Фонда социальных проектов" Александра Локтева библиотеку удалось перенести из 70-тых годов в XXI век.

Барнаульская школа №128 одна из самых крупных в молодом и быстро растущем районе города – Индустриальном. В настоящий момент здесь обучается более 1,8 тысяч ребятишек. Каждый год сюда приходит примерно по 200 новых учеников. Все 17 лет своего существования школа старалась идти в ногу со временем. Отставала почему-то только библиотека. По словам Евгения Кочеткова, директора школы №128, состояние у нее было удручающее: на стенах - старенькие обои, обшарпанная мебель и стеллажи. Такая обстановка не особо притягивала юных читателей.

Но все изменилось с появлением в школе учредителя "Фонда социальных проектов" Александра Локтева. Директор по стратегическому развитию "Барнаульского пивоваренного завода" узнал о нуждах этой школы в прошлом году, когда избирался в краевое законодательное собрание по одному из округов Индустриального района. Сам он признается, что тогдашний вид библиотеки его поразил, она была действительно в ветхом состоянии. После обращения директора школы, было решено это исправить.

Благодаря помощи "Фонда социальных проектов" буквально за месяц здесь провели капитальный ремонт: перестелили пол, обшили современными материалами потолки и стены. Причем работы были проведены на совесть. В библиотеке появились новый книжные полки, стулья и столы. Место библиотекаря стало удобным и функциональным.

Евгений Кочетков,

директор барнаульской школы №128:

Сами бы мы такой объем работ не осилили, пришлось бы искать где-то средства, копить, откладывать. Такой ремонт затянулся бы на годы. А благодаря помощи фонда Александра Локтева удалось все сделать в кратчайшие сроки.

Теперь библиотека стала настоящим местом притяжения в школе №128. Здесь уже проводятся специальные библиотечные уроки. Установленный переносной экран и проектор дают возможность организовывать семинары и делать презентации. А специально оборудованные рабочие места с ноутбуками помогают ученикам хорошенько подготовится к урокам. Здесь никогда не бывает пусто.

Александр Локтев,

учредитель "Фонда социальных проектов":

Теперь эта библиотека стала настоящей "конфеткой". Уверен, что детям здесь будет комфортно читать, учиться и обогащаться духовно.

По словам Александра Локтева, проект по реконструкции библиотеки в школе №128 стал первым в области образования для его Фонда. В настоящий момент фонд имеет скорее спортивное направление. Благодаря поддержке Александра Локтева в Барнауле появляются спортивные детские площадки, ребятам, которые проявляют себя хорошо в учебе и спорте, выплачиваются именные стипендии. Сам меценат не исключает, что в перспективе проектов в области духовного развития подрастающего поколения станет больше.