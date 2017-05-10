В Барселоне прооперировали Навального

По его словам, последствия химического ожога глаза зеленкой поправимы, однако на восстановление потребуется несколько месяцев.

"Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видок все равно специфический. Ну, зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться. Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев", — написал Навальный, разместив фото крупным планом.

По его словам, правым глазом он пока видит только первую строчку, где расположены буквы "Ш" и "Б", пишет "Росбалт".

7 мая ряд СМИ сообщали, что Навальный покинул Россию, предположительно вылетев в Испанию. Отмечалось, что конечной точкой маршрута основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) является Барселона.

27 апреля неизвестные напали на Навального, облив зеленкой, что привело к сильному повреждению роговицы глаза.