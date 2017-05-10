В Барселоне прооперировали Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный перенес операцию на глазу в офтальмологической клинике испанской Барселоны, сообщил он на своей странице в Instagram.
По его словам, последствия химического ожога глаза зеленкой поправимы, однако на восстановление потребуется несколько месяцев.
"Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видок все равно специфический. Ну, зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться. Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев", — написал Навальный, разместив фото крупным планом.
Сразу отвечаю на очевидный вопрос: нет, мое лечение не заключалось в том, что меня били в правый глаз. Доктор в Барселоне (город этот оказался одним из центров европейской офтальмологии) сказал, что глаз мой починить попробует и вчера сделал операцию. Вот сейчас сняли с меня адскую повязку, но видон все равно специфический. Ну зато можно без всяких пиратских аксессуаров обходиться. Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б). На просьбу установить мне рентгеновское или инфракрасное зрение в больнице ответили категорическим отказом. Очередное проявление русофобии. #глаз #правыйглаз #дваглаза #барселона #боярышник
По его словам, правым глазом он пока видит только первую строчку, где расположены буквы "Ш" и "Б", пишет "Росбалт".
7 мая ряд СМИ сообщали, что Навальный покинул Россию, предположительно вылетев в Испанию. Отмечалось, что конечной точкой маршрута основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) является Барселона.
27 апреля неизвестные напали на Навального, облив зеленкой, что привело к сильному повреждению роговицы глаза.
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