В Барселоне прошла масштабная акция в поддержку приема беженцев

Участники акции несли плакаты и транспаранты с обвинениями властей в затягивании решения о приеме мигрантов. Протестующие утверждают, что власти не выполнили данное в 2015 году обещание принять более 17 тысяч беженцев в течение двух лет. За это время Испания приняла лишь около 1100 беженцев. По данным властей, около 160 тысяч человек приняли участие в акции протеста, организованной движением "Наш дом - ваш дом". Организаторы настаивают, что на демонстрацию пришли около 300 тысяч человек.

В марше также приняла участие мэр Барселоны Ада Колау, которая активно выступала за дальнейший прием мигрантов.

Маршрут демонстрантов проходил от центра городы до берега Средиземного моря — символический жест, напоминающий о том, что около пяти тысяч человек погибли в море в 2016 году.