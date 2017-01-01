В Барселоне прошла масштабная акция в поддержку приема беженцев

Тысячи жителей Барселоны собрались в субботу на митинг с призывами к испанскому правительству принять большее число беженцев из стран, пострадавших от войн. Об этом сообщает BBC.
Участники акции несли плакаты и транспаранты с обвинениями властей в затягивании решения о приеме мигрантов. Протестующие утверждают, что власти не выполнили данное в 2015 году обещание принять более 17 тысяч беженцев в течение двух лет. За это время Испания приняла лишь около 1100 беженцев. По данным властей, около 160 тысяч человек приняли участие в акции протеста, организованной движением "Наш дом - ваш дом". Организаторы настаивают, что на демонстрацию пришли около 300 тысяч человек.
В марше также приняла участие мэр Барселоны Ада Колау, которая активно выступала за дальнейший прием мигрантов.
Маршрут демонстрантов проходил от центра городы до берега Средиземного моря — символический жест, напоминающий о том, что около пяти тысяч человек погибли в море в 2016 году.
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