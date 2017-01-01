В Башкирии погибли двое пожарных при спасении пожилой женщины

Три человека, включая двоих спасателей, стали жертвами пожара в Башкирии.
В селе Ерлыково Миякинского района ночью загорелся дом. "Там находилась пожилая хозяйка. Двое пожарных пытались спасти женщину, зайдя в дом. В этот момент обрушилась крыша", — сообщил региональный СКР. Женщина тоже погибла.
В республиканском управлении МЧС выразили соболезнования родным и близким погибших пожарных.
"По прибытии пожарных подразделений дом беыл полностью охвачен огнем. Все силы бойцов были брошены на тушение. Всего подано 6 единиц техники и 15 человек личного состава. Пожарные спасли мужчину, который каретой скорой медицинской помощи доставлен в больницу с ожогами", — сказали в ведомстве.
В ходе тушения пожарные перестали выходить на связь. Погибли начальник караула пожарно-спасательной части №88 12-го отряда ФПС Фанзиль Шаймурзин и пожарный этой же части Вакиль Минияров.
Погибших спасателей представят к наградам, пишет "Росбалт".
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