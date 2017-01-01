Путин объявил внезапную проверку боеготовности ВКС

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Жизнь

7 февраля в Воздушно-космических силах приказом президента России Владимира Путина объявлена внезапная проверка боеготовности, передает ТАСС.

МИГ-29.
МИГ-29. Фото: www.flickr.com/people/109661044@N07.

С 09.00 мск начато приведение органов военного управления, соединений и воинских частей ВКС в высшую степень боевой готовности.

Глава Минобороны Шойгу пояснил, что проверка запущена "для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач", пишет Lenta.ru.

Он также приказал в ходе всех мероприятий обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

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