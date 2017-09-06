В Белокурихе открыли скульптурную мастерскую

Скульптурная мастерская. Фото: Владимир Вайтиев. Скульптурная мастерская. Фото: Владимир Вайтиев. Скульптурная мастерская. Фото: Владимир Вайтиев. Скульптурная мастерская. Фото: Владимир Вайтиев.

Она находится на территории автобазы сети санаториев "Курорт Белокуриха", уточнили altapress.ru в пресс-службе. В мастерской есть зона для работы зимой, для работы с материалом закупили необходимые инструменты.

Мраморную заготовку доставили из Белокурихи-2. Это огромный камень весом в 8,5 тонн, которые с трудом могли сдвинуть с места десять человек. Из нее сейчас изготавливают композицию "Роман с контрабасом". Мастера ориентируются на фильм, снятый по рассказам и запискам Антона Чехова "Карусель" в 1970 году. Сообщается, что скульптура будет выполнена в стиле сюрреализма.

Ранее altapress.ru писал, что работы Владимира Войчишина такие, как пепелац, плюкмобиль, гигантский топор, установили в Белокурихе-2.