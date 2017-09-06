В Белокурихе открыли скульптурную мастерскую

В Белокурихе открыли мастерскую, в которой будут изготавливать скульптуры из мрамора, сообщает пресс-служба компании "Курорт Белокуриха". Скульптор-ювелир Владимир Войчишин и его помощник Григорий Волочай уже начали работу над первой композицией "Роман с контрабасом".
Она находится на территории автобазы сети санаториев "Курорт Белокуриха", уточнили altapress.ru в пресс-службе. В мастерской есть зона для работы зимой, для работы с материалом закупили необходимые инструменты.
Мраморную заготовку доставили из Белокурихи-2. Это огромный камень весом в 8,5 тонн, которые с трудом могли сдвинуть с места десять человек. Из нее сейчас изготавливают композицию "Роман с контрабасом". Мастера ориентируются на фильм, снятый по рассказам и запискам Антона Чехова "Карусель" в 1970 году. Сообщается, что скульптура будет выполнена в стиле сюрреализма.
Ранее altapress.ru писал, что работы Владимира Войчишина такие, как пепелац, плюкмобиль, гигантский топор, установили в Белокурихе-2.
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