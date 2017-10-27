Единственная сибирская женщина-кузнец откроет в Белокурихе уникальный музей

Единственная женщина-кузнец в Сибири Анна Билецкая открывает в Белокурихе музей кузнечного ремесла и искусства. Это будет первый подобный музей на Алтае и в СФО. Здесь уже находятся около 25 старинных и современных экспонатов. В новом музее также будут учить ковать из металла и плести украшения. Официально музей заработает в декабре. Хотя его можно посетить уже сейчас.
Музей кузнечного дела находится в небольшом деревянном здании рядом с домом Анны Билецкой в городе-курорте. В центре музея установлена "печь" с огнем, на столах — украшения ручной работы из камней и металла. Здесь собраны разные наковальни, клещи и кувалды. Самые необычные предметы — немецкие сундук и прялка редкой модели, изготовленные в начале прошлого века. Экспонаты Анна Билецкая собирает по разным деревням.
Анна Билецкая,
руководитель музея:
В дальнейшем Анна Билецкая планирует пополнить музей экспонатами, обустроить площадку около здания и изготовить металлическую вывеску.
Факт
В 2016 году Анна Билецкая участвовала в проекте "Барышня-крестьянка" телеканала "Пятница".
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