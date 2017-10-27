Единственная сибирская женщина-кузнец откроет в Белокурихе уникальный музей

Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская. Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.

Музей кузнечного дела находится в небольшом деревянном здании рядом с домом Анны Билецкой в городе-курорте. В центре музея установлена "печь" с огнем, на столах — украшения ручной работы из камней и металла. Здесь собраны разные наковальни, клещи и кувалды. Самые необычные предметы — немецкие сундук и прялка редкой модели, изготовленные в начале прошлого века. Экспонаты Анна Билецкая собирает по разным деревням.

Анна Билецкая,

руководитель музея:

Анна Билецкая. Идея создания такого музея появилась давно. Здесь я планировала собирать экспонаты, истории возникновения и развития кузнечного дела, знакомить с ним гостей. Хочется чтобы традиция ковать сохранилась. В музее будут проходить мастер-классы по кузнечному мастерству, плетению изделий из меди и обережных кукол. У меня есть много друзей-ремесленников, которые хотят выставить свои работы здесь.

В дальнейшем Анна Билецкая планирует пополнить музей экспонатами, обустроить площадку около здания и изготовить металлическую вывеску.

Факт

В 2016 году Анна Билецкая участвовала в проекте "Барышня-крестьянка" телеканала "Пятница".