Единственная сибирская женщина-кузнец откроет в Белокурихе уникальный музей

Сегодня, 19:39.
Туризм

Единственная женщина-кузнец в Сибири Анна Билецкая открывает в Белокурихе музей кузнечного ремесла и искусства. Это будет первый подобный музей на Алтае и в СФО. Здесь уже находятся около 25 старинных и современных экспонатов. В новом музее также будут учить ковать из металла и плести украшения. Официально музей заработает в декабре. Хотя его можно посетить уже сейчас.

Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.
Музей кузнечного мастерства в Белокурихе. Фото: Евгения Родочинская.

Музей кузнечного дела находится в небольшом деревянном здании рядом с домом Анны Билецкой в городе-курорте. В центре музея установлена "печь" с огнем, на столах — украшения ручной работы из камней и металла. Здесь собраны разные наковальни, клещи и кувалды. Самые необычные предметы — немецкие сундук и прялка редкой модели, изготовленные в начале прошлого века. Экспонаты Анна Билецкая собирает по разным деревням.

Анна Билецкая,
руководитель музея:

Анна Билецкая.
Анна Билецкая.
Идея создания такого музея появилась давно. Здесь я планировала собирать экспонаты, истории возникновения и развития кузнечного дела, знакомить с ним гостей. Хочется чтобы традиция ковать сохранилась. В музее будут проходить мастер-классы по кузнечному мастерству, плетению изделий из меди и обережных кукол. У меня есть много друзей-ремесленников, которые хотят выставить свои работы здесь.

В дальнейшем Анна Билецкая планирует пополнить музей экспонатами, обустроить площадку около здания и изготовить металлическую вывеску. 

Факт

В 2016 году Анна Билецкая участвовала в проекте "Барышня-крестьянка" телеканала "Пятница".

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