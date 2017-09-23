В Белокурихе преступники угнали автомобиль, избили водителя и выбросили его за городом

20 сентября в Белокурихе трое мужчин ударили по голове водителя автомобиля "Тойота". После этого преступники обокрали его и увезли в Смоленский район, где высадили на окраине одного из населенных пунктов. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники полиции установили личности всех подозреваемых. Ими оказались трое жителей Бийского района. Двое 1999 года рождения, один — 1989 года рождения.
Вскоре подозреваемых задержали. Двоих в Бийске, третьего на угнанном автомобиле нашли в Кемерове.
Машину в технически исправном состоянии правоохранители изъяли и вернули владельцу.
Двое подозреваемых ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи.
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