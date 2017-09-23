В Белокурихе преступники угнали автомобиль, избили водителя и выбросили его за городом

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Сегодня, 14:45.
Происшествия

20 сентября в Белокурихе трое мужчин ударили по голове водителя автомобиля "Тойота". После этого преступники обокрали его и увезли в Смоленский район, где высадили на окраине одного из населенных пунктов. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Полиция.
Полиция. Фото: 22.мвд.рф.

Сотрудники полиции установили личности всех подозреваемых. Ими оказались трое жителей Бийского района. Двое 1999 года рождения, один — 1989 года рождения.

Вскоре подозреваемых задержали. Двоих в Бийске, третьего на угнанном автомобиле нашли в Кемерове.

Машину в технически исправном состоянии правоохранители изъяли и вернули владельцу.

Двое подозреваемых ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи.

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