В Белокурихе собираются построить летний театр

Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru. Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru. Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru. Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru. Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru. Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru. Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru.

Как сообщает сайт творческой мастерской Деринга, театр на 600 мест понадобился для организации гастролей знаменитостей театра и эстрады. Здесь же будут показывать кино и устраивать фестивали. Предполагается, что комплекс будет общим и для курортной зоны, и города.

Как отмечают в мастерской, само здание столовой обладает чертами архитектуры "Сталинского ампира" 30-50-х годов ХХ века, но не находится под госохраной.