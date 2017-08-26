В Белокурихе собираются построить летний театр

Архитектор Александр Деринг опубликовал эскизный проект будущего летнего театра. Планируется, что это будет пристройка к зданию бывшей столовой, которая находится рядом с санаторием "Белокуриха".
Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru.
Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru.
Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru.
Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru.
Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru.
Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru.
Эскиз летнего театра в Белокурихе. Фото: dering.ru.
Как сообщает сайт творческой мастерской Деринга, театр на 600 мест понадобился для организации гастролей знаменитостей театра и эстрады. Здесь же будут показывать кино и устраивать фестивали. Предполагается, что комплекс будет общим и для курортной зоны, и города.
Как отмечают в мастерской, само здание столовой обладает чертами архитектуры "Сталинского ампира" 30-50-х годов ХХ века, но не находится под госохраной.
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